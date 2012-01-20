У США українського тренера підозрюють у педофілії

Українського хокейного тренера Івана ПРАВІЛОВА заарештували в США за підозрою в педофілії, повідомляє Лента.руз посиланням на Agence France-Presse.

48-річного тренера звинувачують в тому, що під час поїздки по США він вчинив дії сексуального характеру стосовно 14-річного хлопчика. Як уточнює Associated Press, яке посилається на судові документи, два хлопці дали однакові свідчення.

Згідно їхнім заявам, вночі 3 січня хлопці та І.ПРАВІЛОВ перебували в квартирі в передмісті Філадельфії Елкінс Парк (Elkins Park), приїхавши до Пенсільванії з Делаверу. Тренер поклав руку на геніталії одного з них.

За інформацією ЗМІ, коли І.ПРАВІЛОВ дізнався про те, що хлопець поскаржився на домагання, він, згідно з матеріалами справи, пригрозив і вдарив його.

І.ПРАВІЛОВ - тренер українського молодіжного хокейного клубу "Дружба 78", а також однойменної хокейної школи, яка фігурує в англомовній пресі під назвою "Ivan Pravilov`s Unique Hockey School".

Із листопада І.ПРАВІЛОВ зі своїми українськими учнями тренувався на катку Old York Road в Елкінс Парку. Як відзначає управляючий директор катка Джастін АДАМСКІ-старший (Justin Adamski Sr.), за весь час тренувань він не бачив ніякого неналежного ставлення з боку І.ПРАВІЛОВА до його учнів.

У клубі «Дружба 78» (м. Харків) УНІАН відмовилися коментувати цю інформацію.

У прес-службі Міністерства освіти, науки молоді і спорту України у відповідь на прохання прокоментувати цей інцидент, УНІАН повідомили, що їм нічого про це не відомо і запропонували направити їм офіційний запит згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації».

Довідка УНІАН. Хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.ПРАВІЛОВА є неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78» виступають за різні клуби НХЛ у США і Канаді. Восени в 2005 році близько 20 юних вихованців «Дружби-78» виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.

Серед випускників клубу Дайнюс ЗУБРУС, який раніше виступав за клуб "Філадельфія Флайерз", а нині є нападаючим "Нью-Джерсі Девілз".

Влітку 2007 року батьки хокеїстів «Дружба-78», яка перебувала на міжнародному турнірі «One Hockey» у Філадельфії, заявила, що проситимуть своїм дітям притулок у США. Вимоги батьків вилилися в цілу низку протестів у Харкові та Києві.

У 2006 році року стосовно трьох тренерів «Дружби-78» було порушено кримінальну справу. Двох із них - Володимира ЄРЬОМІНА і Олега ЧЕКРИШОВА - за порушення підписки про невиїзд влітку 2007 р. було взято під варту. Третій фігурант справи – І.ПРАВІЛОВ, головний тренер «Дружби-78», вже перебував у США. Справа була пов`язана з інцидентом в серпні 2006 р. в приміщенні Харківської СДЮСШОР, коли керівник школи під час конфлікту, який виник між тренерами, батьками, дітьми з «Дружби-78» і керівництвом СДЮСШОР, застосував газовий пістолет.