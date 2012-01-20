У Маріуполі на дереві повісився 13-річний школяр

У Маріуполі Донецької області повісився 13-річний школяр.

Як повідомляє місцевий сайт Ilich.in.uaз посиланням на керівника прес-служби Маріупольського міськуправління міліції Юлію ЛАФАЗАН, вчора вранці в районі старокримських дач на околиці Маріуполя було знайдено повішеним на дереві 13-річного школяра.

За словами Ю.ЛАФАЗАН, «попередньо встановлено, що школяр покінчив життя самогубством».

«За фактом смерті хлопчика міліція проводить перевірку, опитує родичів, друзів і знайомих і встановлює причини, які підштовхнули неповнолітнього на такий вчинок», - повідомила Ю.ЛАФАЗАН.

Вона відзначила, що передсмертної записки хлопчик не залишив.