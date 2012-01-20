У Маріуполі на дереві повісився 13-річний школяр
16:18, 20 січня 2012Освіта
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Міліція проводить перевірку
У Маріуполі Донецької області повісився 13-річний школяр.
Як повідомляє місцевий сайт Ilich.in.uaз посиланням на керівника прес-служби Маріупольського міськуправління міліції Юлію ЛАФАЗАН, вчора вранці в районі старокримських дач на околиці Маріуполя було знайдено повішеним на дереві 13-річного школяра.
За словами Ю.ЛАФАЗАН, «попередньо встановлено, що школяр покінчив життя самогубством».
«За фактом смерті хлопчика міліція проводить перевірку, опитує родичів, друзів і знайомих і встановлює причини, які підштовхнули неповнолітнього на такий вчинок», - повідомила Ю.ЛАФАЗАН.
Вона відзначила, що передсмертної записки хлопчик не залишив.
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