Університет в Італії відмовляється від паперових дипломів

Венеціанський університет відмовляється від паперових носіїв в ході навчання.

Документи будуть перекладені в електронний вигляд, що дозволить заощадити до 20 000 євро. Зокрема, йдеться про електронні дипломи і залікові книжки. Студенти, у свою чергу, зможуть більше не друкувати свої дипломні роботи.

Крім того, завдаватиметься менше збитків навколишньому середовищу, а університету не доведеться думати про архівацію дипломів.

У викладачів Венеціанського університету тепер буде менше бюрократичної роботи – їм не доведеться розписуватися поряд з оцінкою в заліковій книжці.

Ректор університету Карло Карраро підкреслює, що часткова відмова від паперу позитивно позначиться як на бюджеті університету, так і на стані навколишнього середовища.

З нового навчального року студентам більше не роздаватимуть залікової книжки, а файл диплома зберігатиметься в закритому доступі на сайті університету, повідомляє Corriere della Sera.

Euromag.ru

