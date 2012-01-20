Табачник призначив ректорів трьох вишів

18 січня міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, відповідно до ст. 39 Закону України «Про вищу освіту», підписав контракти з керівниками вищих навчальних закладів, кандидатури яких рекомендували трудові колективи.

Так, посаду ректора Національного університету «Острозька академія» обійме доктор психологічних наук, професор Ігор Демидович Пасічник - працівники колективу університету більшістю голосів підтримали саме його кандидатуру.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» очолить доктор технічних наук, професор Леонід Леонідович Товажнянський.

Посаду ректора Сумського національного аграрного університету обійматиме доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України Володимир Іванович Ладика.

Нагадаємо, що насьогодні ще один університет чекає на вибори та призначення свого керівника — Київський Політехнічний Інститут (НТУУ «КПІ»). Студенти та викладачі хочуть бачити на цій посаді попереднього ректора — Михайла Згуровського, якого Д.Табачник погодився на вимогу студентів поки що призначити в.о.

ZN.UA