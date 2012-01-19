У Чернівцях школи вже полюють на майбутніх першачків

Розпочався набір до перших класів у чернівецьких школах та гімназіях. Хоча в багатьох навчальних закладах першокласників почали набирати ще з вересня. Чимало шкіл розсилають сім’ям, де є майбутні першокласники, запрошення прийти на навчання саме до них, пише "Молодий буковинець".

- Набір розпочали ще у вересні, але зараз батьки активніше приходять, - розповідає директор школи №27 Віктор ТОМЯК. – З березня розпочнемо безкоштовні підготовчі заняття. Цього року плануємо набрати чотири перших класи. Переписуємо дітей свого мікрорайону і розсилаємо їм запрошення, які розносять особисто класоводи. Вони зацікавлені, щоби набрати якомога більше учнів. Адже у нас – четверо класоводів. І якщо не наберуться чотири класи, хтось із них залишиться без роботи. Приймаємо всіх, проводимо лише коротеньку співбесіду, на якій визначаємо загальний розвиток дитини.

Якщо до шкіл зобов’язані приймати на безконкурсній основі, то у гімназіях мають право влаштовувати конкурсний відбір. Втім, знову ж таки, перевіряється загальний розвиток дитини, а не вміння її писати, читати чи володіння іноземною мовою. Але якщо охочих потрапити до гімназії дуже багато, відбирають най здібніших, розповів заступник начальника міського управління освіти Богдан Потурнак.