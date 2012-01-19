Британські вчені склали десятку найбільш каверзних дитячих питань

Вони можуть бути легкими, наприклад: «Чи вкусила б акула динозавра під час бійки?», каверзними: «Чому небо блакитне?» або ж дуже складними: «Скільки важить Земля?»

Діти атакують питаннями своїх батьків щодня, і нове дослідження виявило 10 найбільш страшних запитань, більшу частину яких складають наукові та математичні.

Дослідники виявили, що 26% британських батьків думають, що їхні діти більш знаються на питаннях математики і науки, ніж вони самі.

Згідно з дослідженням, третина батьків буде активно шукати відповіді на поставлені запитання, у той час як багато хто з опитаних визнає, що вигадує відповідь або переадресовує питання іншому батькові.

У дослідженні взяли участь 2 тис. батьків дітей у віці 5-16 років. Опитування було проведено для Big Bang UK Young Scientists and Engineers Fair.

До десятки найбільш страшних запитань увійшли:

1. Чому місяць іноді видно вдень?

2. Чому небо блакитне?

3. Чи виявимо ми коли-небудь інопланетян?

4. Скільки важить Земля?

5. Як літаки тримаються у повітрі?

6. Чому вода мокра?

7. Як ділити у стовпчик?

8. Куди птахи і бджоли відлітають на зиму?

9. Що утворює веселку?

10. Чому на Землі різні часові зони?

ZN.uaза матеріалами Рейтер