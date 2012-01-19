Британські вчені склали десятку найбільш каверзних дитячих питань
"Чому вода мокра?"
Вони можуть бути легкими, наприклад: «Чи вкусила б акула динозавра під час бійки?», каверзними: «Чому небо блакитне?» або ж дуже складними: «Скільки важить Земля?»
Діти атакують питаннями своїх батьків щодня, і нове дослідження виявило 10 найбільш страшних запитань, більшу частину яких складають наукові та математичні.
Дослідники виявили, що 26% британських батьків думають, що їхні діти більш знаються на питаннях математики і науки, ніж вони самі.
Згідно з дослідженням, третина батьків буде активно шукати відповіді на поставлені запитання, у той час як багато хто з опитаних визнає, що вигадує відповідь або переадресовує питання іншому батькові.
У дослідженні взяли участь 2 тис. батьків дітей у віці 5-16 років. Опитування було проведено для Big Bang UK Young Scientists and Engineers Fair.
До десятки найбільш страшних запитань увійшли:
1. Чому місяць іноді видно вдень?
2. Чому небо блакитне?
3. Чи виявимо ми коли-небудь інопланетян?
4. Скільки важить Земля?
5. Як літаки тримаються у повітрі?
6. Чому вода мокра?
7. Як ділити у стовпчик?
8. Куди птахи і бджоли відлітають на зиму?
9. Що утворює веселку?
10. Чому на Землі різні часові зони?
ZN.uaза матеріалами Рейтер