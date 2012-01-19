Іранські школярі матимуть різні підручники для хлопців і дівчат

Дівчатка і хлопчики в Ірані вчаться не лише в різних школах, незабаром вони вчитимуться ще й за різними підручниками. Нова ініціатива уряду є останньою з низки заходів іранської влади щодо поділу за ґендерною ознакою, передає Радіо Свобода.

Міністр освіти Ірану Хамід-Реза Хаджибабай заявив, що нові підручники окремо для дівчаток і хлопчиків мають відображати систему роздільної освіти, що існує в цій державі. Виступаючи у Тегерані, він сказав, що «освіта, професійна підготовка та підручники повинні бути відповідно пристосовані».

Міністр пообіцяв, що нові підручники з’являться вже наступного року. Але іранський оглядач Радіо Свобода, автор постійного блогу «Персидські листи» Ґолназ Есфандіарі говорить, що навряд чи слід очікувати появи нових роздільних підручників так швидко.

«В минулому іранські офіційні особи вже робили подібні заяви, але вони не реалізовувалися. Такі підручники ще потрібно підготувати, надрукувати, запровадити у школах. Я не думаю, що їхню появу можна чекати найближчим часом», – говорить Ґолназ Есфандіарі.

Іран є однією з найбільш освічених країн Близького Сходу

Роздільне навчання для хлопчиків і дівчаток запровадили в Ірані після перемоги Ісламської революції 1979 року. Есфандіарі, яка навчалася у школі вже за роздільної системи, говорить, що великої різниці в самій освіті дівчат і хлопчиків не було.

«Я в ті часи ходила до школи. Предмети залишалися ті самі. Відрізнялися тільки уроки праці – хлопців учили якимось технічним речам, а дівчат шити-вишивати, що вважалося корисним для жінок. Але стандарти освіти, наскільки я можу про них судити, були однаковими. Не було якихось окремих іспитів для дівчат, чи для хлопців», – розповідає Ґолназ Есфандіарі.

Іран є однією з найбільш освічених країн Близького Сходу. Майже 77% населення є грамотними, країна має розвинуту систему освіти, в тому числі вищої. Протягом останніх років жінки почали переважати серед студентів вищих навчальних закладів, що викликає критику серед радикально налаштованих іранців.

Кілька років тому представник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї заявив в одному з технічних університетів, що спільне навчання чоловіків і жінок – «це все одно, що класти м’ясо перед кішкою».

Оглядачі вважають, що іранських консерваторів турбують майбутні зміни в суспільстві, де жінки матимуть кращу освіту за чоловіків, і не захочуть вдовольнятися традиційною роллю жінки у мусульманському суспільстві.