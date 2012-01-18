В Ірландії батькам заборонять бити дітей

Міністр у справах дітей та молоді Ірландії Францес Фітцджеральд розглядає можливість введення нового закону, який заборонить батькам бити своїх дітей, пише Euromag.ru.

Наразі ірландські закони дозволяють "адекватне і помірне тілесне покарання" щодо дитини для підтримання дисципліни.

Однак у 18-ти з 27-и країн Євросоюзу тілесне покарання повністю заборонено, в тому числі дітей не дозволяється бити вдома.

Це означає, що, якщо сама дитина або стороння особа заявить на батьків в поліцію, їм може загрожувати кримінальне переслідування.

