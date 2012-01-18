УБЕЗ затримав колишнього ректора Харківського університету

У вівторок, 17 січня в Києві співробітники харківського УБЕЗ затримали колишнього ректора аграрного університету Сергія Булигіна.

Його підозрюють в розкраданні і розтраті бюджетних коштів, пише Comments.UA

Як вдалося з`ясувати, кримінальну справу за фактом розкрадання і розтрати бюджетних коштів порушили ще в 2009 році. У 2011-му колишнього ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва Сергія Булигіна оголосили в розшук. Слідчі підозрюють, що керівництво аграрного університету частину грошей, передбачених на покупку комп`ютерів і комп`ютерного забезпечення, прибрало до своїх рук. Керівництво вузу уміло уникало проведення тендерів і завищувало суму покупок.

Нагадаємо, в липні 2009 року Сергій Булигін пішов з посади ректора за власним бажанням.