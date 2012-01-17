Будівельники привласнили 350 тисяч, виділених на ремонт школи-інтернату

Керівництво черкаської будівельної фірми привласнило майже 350 тис. грн. бюджетних коштів, які були виділені на ремонт школи-інтернату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Черкаській області, працівники будівельної фірми підготували фіктивні документи про виконання підрядних робіт, у яких завищили обсяги та вартість ремонту. Таким чином керівництво компанії незаконно привласнило бюджетні кошти у сумі понад 350 тис. грн. Згодом кошти було перераховано на власні рахунки та переведено у готівку.

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.