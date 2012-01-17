У Табачника законопроект Яценюка-Оробець назвали «незрозумілим»

Законопроект “Про вищу освіту” авторства лідера партії «Фронт Змін», народного депутата від НУ-НС Арсенія ЯЦЕНЮКА та члена «Фронту Змін», народного депутата від НУ-НС Лесі ОРОБЕЦЬ – “незрозумілий”, а пропозиції законопроекту Представника Президента у Верховній Раді, народного депутата України від Партії регіонів Юрія МІРОШНИЧЕНКА буде враховано при ухваленні закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав директор департаменту вищої освіти Міносвіти і науки, молоді та спорту України Ярослав БОЛЮБАШ.

Він зауважив, що згідно з новим законом, який буде ухвалено, планується перейти до нової класифікації навчальних закладів: університет, академія, коледж і професійний коледж. Таким чином, за словами Я.БОЛЮБАША, буде встановлено рівні освіти відповідно до європейських вимог: бакалавр, магістр, доктор філософії.

“Спеціалісти”, які отримали свої дипломи раніше, будуть прирівняні до магістрів, а “кандидата наук” буде прирівняно до доктора філософії.

Водночас, буде збережено ступінь “доктора наук” і підготовка “молодших спеціалістів”. “Така сьогодні робоча назва, не виключено, що їх можна назвати “молодший бакалавр” – сказав Я.БОЛЮБАШ і додав, що тривають дискусії щодо доцільності збереження “молодшого спеціаліста” у системі вищої освіти.

Таким чином, професійні коледжі готуватимуть лише “молодших спеціалістів”, 4-річний коледж – бакалаврів, університети і академії готуватимуть бакалаврів, магістрів і докторів філософії.

Я.БОЛЮБАШ також зауважив, що близько 120 нинішніх інститутів можуть стати коледжами. “Вони можуть претендувати і готувати бакалаврів”, – сказав він і наголосив, що наразі в Україні існує проблема кількості вищих навчальних закладів. Саме тому, за його словами, доцільним є переведення спеціалізованих вишів під юрисдикцію Міносвіти. “У нас на сьогоднішній день 229 державних і комунальних вищих навчальних закладів”, – сказав він і додав, що у країнах з відповідною Україні кількістю населення кількість вишів значно менша.

Я.БОЛЮБАШ зауважив, що експертною робочою групою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України було враховано більшість позицій законопроекту “Про вищу освіту” Ю.МІРОШНИЧЕНКА.

Водночас, за словами Я.БОЛЮБАША, законопроект авторства А.ЯЦЕНЮКА та Л.ОРОБЕЦЬ є “несистемним” з великою кількістю “незрозумілого”.

В той же час, Я.БОЛЮБАШ висловив переконання, що необхідно прийняти варіант законопроекту "Про вищу освіту" міністра освіти і науки. “На сьогодні це найбільш досконалий законопроект, який враховує бачення представників освітнього простору”, – наголосив він.

“В проекті записано, що закон впроваджується з 1-го січня 2013 року, а отже з 1-го вересня, фактично, для студента 2013 року”, – додав Я.БОЛЮБАШ.

Як повідомляв УНІАН, початковий варіант законопроекту "Про вищу освіту", розроблений за безпосередньої участі міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, був обнародуваний МОН в листопаді 2010 року.

Запропоновані норми закону викликали масові акції протесту студентів і критику академічного співтовариства.

У Верховній Раді зареєстровано альтернативні урядовому (№ 9655) документи: проект 9655-1 запропонований А.ЯЦЕНЮКОМ та Л.ОРОБЕЦЬ, а також проект 9655-2, автором якого є Ю.МІРОШНИЧЕНКО.