Попов особисто перевірятиме, чим годують у дитсадках

Голова КМДА Олександр Попов розпочав перевірку якості харчування у дитячих садках столиці.

Сьогодні очільник міськадміністрації прибув до одного із дошкільних закладів Оболонського району – дитсадка №579 – без попередження і відома керівництва райдержадміністрації та власне садочка, аби особисто перевірити якість харчування дітей. Такі несподівані перевірки тепер стануть нормою – пообіцяв Олександр Попов.

«До мене надходить багато нарікань щодо якості харчування у дитячих садках. Напевне, це таке ж болюче питання для батьків, як і дефіцит місць. Я доручив керівникам відповідних підрозділів у найкоротший термін вирішити питання відповідного фінансування. Віднині, ця проблема буде під моїм особистим контролем», – цитує Попова прес-служба КМДА.

Результатами перевірки очільник КМДА залишився задоволений, адже попри перебої з фінансуванням наприкінці минулого року, проблем із харчуванням у садочку не було.

«Я запитав у батьків, запитав у самих дітей. Діти просять добавки, а це означає, що готують смачно. Є овочі, є фрукти – значить діти отримують вітаміни, а зараз це дуже важливо. Однак є і проблеми – харчоблок потребує оновлення та ремонту, і ми цю проблему вирішимо вже найближчим часом»,– поділився своїми враженнями від перевірки голова КМДА.

Олександр Попов також нагадав, що у 2012 році в міському бюджеті передбачено на 40% більше коштів на потреби дошкільних закладів аніж торік. Так, у поточному році на дошкільну освіту спрямують 1 млрд. 147 млн. грн., тоді як у 2011 році на ці цілі було виділено 830 млн. грн.

«Я переконаний у необхідності посилення батьківського впливу та контролю за якістю харчування. Батьки мають бути впевнені, що їх діти отримують у дошкільних навчальних закладах якісну та смачну їжу. Київ – столиця України. Тож ми маємо стати взірцем для усієї країни у вирішенні кожного проблемного питання за участю громадськості», – підкреслив Олександр Попов.

Нагадаємо, голова КМДА дав доручення відповідним підрозділам міста провести перевірку дотримання норм харчування у дошкільних закладах. Аналогічну перевірку проводила на початку навчального року й депутатська контрольна комісія, висновки якої також будуть враховані відповідною робочою групою КМДА.