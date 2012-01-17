«Наша Україна» закликає відхилити законопроект Табачника

Політична партія «Наша Україна» закликає відхилити урядовий законопроект «Про вищу освіту».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

На думку нашоукраїнців, варіант реформування системи вищої освіти, який пропонує уряд, за поданням міністра Димитра ТАБАЧНИКА в законопроекті «Про вищу освіту» (№ 9655), може спричинити хаос і корупцію у системі вищої освіти та обмежує права студентів.

В заяві зауважується, що цей законопроект законодавчо «знищує» ідею зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу. Адже ст. 41 законопроекту передбачено формувати загальний конкурсний бал вступника поряд із результатами ЗНО ще й на основі «балу вищого начального закладу» та середнього балу шкільного атестату. Практично для абітурієнтів це означає повернення корупційної складової під час вступу до ВНЗ. Можна не сумніватись, що у багатьох вузах бал університету стане своєрідною корупційною рентою, яку знову будуть змушені платити батьки вступників.

В урядовому законопроекті закріплено явно антиконституційну норму про можливість позаконкурсного вступу деяких категорій громадян, хоча у ст. 53 Конституції чітко зафіксовано, що «громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі».

«Наша Україна» вважає, що головним критерієм зарахування абітурієнтів до ВНЗ має бути рівень їх знань, а не інші фактори. Питання підтримки інвалідів, дітей-сиріт та деяких інших соціально незахищених громадян під час вступу до ВНЗ треба вирішувати через запровадження для них окремих квот під час вступу.

Законопроект продовжує курс міністра ТАБАЧНИКА на обмеження прав студентів, переконані у «Нашій Україні. Закріплена у ст. 56 ніби прогресивна норма щодо встановлення розміру мінімальної стипендії не менше розміру прожиткового мінімуму може бути відкоригована постановою уряду «Про стипендіальне забезпечення» у бік скорочення категорій студентів, які її отримують, у чому не без підстав і підозрюють студенти владу.

Тому «Наша Україна» пропонує закріпити у законі «Про вищу освіту» норму, згідно з якою звичайна стипендія має призначатись усім студентам бюджетної форми навчання, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4.00 та вище.

Також у партії зазначають, що у ст.42 законопроекту передбачена невиправдано жорстка норма про відрахування студентів з ВНЗ за «встановлення факту академічного плагіату». Ця норма може стати репресивним інструментом в руках адміністрації щодо «неслухняних» студентів. Відучувати несумлінних студентів від практики «списування» потрібно, але тільки відповідними оцінками, вважають у «Нашій Україні».

«Ряд важливих питань діяльності ВНЗ в урядовому законопроекті просто заплутано. Так, наприклад, зі змісту законопроекту незрозуміло, чи передбачені вступні випробування при вступі на навчання з освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – на бакалавра та з бакалавра - на магістра. Не дає законопроект чіткої відповіді і на питання, хто встановлює конкретні строки навчання при здобутті освітньо-кваліфікаційних рівнів. Усе це створює додаткові можливості для зловживань та маніпуляцій з блоку ВНЗ щодо абітурієнтів та студентів», - констатують у «Нашій Україні».

У партії наголошують, що «метою інтеграції української освіти в загальноєвропейський освітній простір є посилення інноваційних процесів у вищій освіті, забезпеченні громадянам права вибору та рівних умов для отримання загальної освіти, забезпечення неперервності освіти особистості протягом усього життя. Однак про це в урядовому законопроекті нічого не йдеться».

«Урядовці забули прописати у своєму законопроекті найважливіші складові Болонського процесу, зокрема, такий його невід’ємний компонент, як кредитно-модульну систему організації навчального процесу», - підкреслюють у «Нашій Україні» і наголошують, що урядовий законопроект «Про вищу освіту» має бути знятий з порядку денного парламенту як такий, що не відповідає завданням якісного розвитку вищої освіти України.