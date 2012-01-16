В грудні на 10 робочих місць претендували 84 людини

В Україні в грудні 2011 року на 10 робочих місць претендували 84 особи (на 1 січня 2011 р. – 88 осіб).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

При цьому кількість українців, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості, на 1 січня 2012 року становила 501,4 тис. осіб, що на 14,1% більше, ніж на 1 грудня 2011 року.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 січня 2012 року становила 59,3 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. осіб).