«Доктора Пі» ще на два місяці залишили за ґратами

Андрію СЛЮСАРЧУКУ, відомому як “Доктор Пі”, суд продовжив термін тримання у львівському СІЗО ще на два місяці – до 14 березня.

Як повідомляє ЗІК, таке рішення Галицький районний суд Львова ухвалив ще у першій декаді січня. На засідання суду не покликали не тільки журналістів, але й адвокатів потерпілих у справі. Як відзначає видання, завтра мав би закінчитися попередній термін арешту.

Як повідомили в обласному управлінні Державної пенітенціарної служби, в ізоляторі А.СЛЮСАРЧУК поводиться спокійно. Його провідують лише адвокати.

Як повідомляв УНІАН, А.СЛЮСАРЧУКА звинувачують у підробці дипломів про закінчення низки вищих навчальних закладів, у тому числі й російського медичного університету.

Раніше, кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.СЛЮСАРЧУКА, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і робив обчислення з астрономічного розміру числами. А.СЛЮСАРЧУК також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.СЛЮСАРЧУК став лауреатом Державної премії України, йому було надано звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що А.СЛЮСАРЧУК - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. За даними ЗМІ, він покалічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.