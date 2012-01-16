Викладачі вузів Буковини скаржаться на колег-хабарників

Уже є близько десяти звернень на гарячу лінію, по якій студенти можуть скаржитися на вимагання хабарів у вузах. Втім, скаржаться на викладачів не так студенти, як … самі викладачі різних вузів області: і керівництво на підлеглих, і підлеглі на керівництво.

Про це повідомив начальник обласного управління освіти М. Бауер.

- Зрозуміло, що це може бути виявом просто упередженого ставлення до колеги, - розмірковує М. Бауер. – Проте ми перевіряємо усі скарги, і деякі з них підтверджуються.

Нагадаємо, в області студентів вузів закликають інформувати про порушення чи зловживання під час сесії.

Також на лінії можливе надання інформаційної та методичної допомоги студентам, викладачам та іншим категоріям громадян. Працюватиме лінія до 24 лютого 2012 року. Номер консультативного телефону “Зимова екзаменаційна сесія 2011/2012 навчального року” (044)-486-78-48. У разі виявлення фактів порушень обіцяють невідкладне вжиття заходів щодо їх усунення.

Молодий буковинець