Учитель допомагав учням виготовляти бомби

Прокуратура міста Любека порушила справу відносно викладача вальдорфської школи, який поставляв учням чорний порох і навчав їх робити бомби. Учитель дозволяв учням не тільки самим робити бомби, але й випробовувати їх. Керівництво школи підтвердило це й не дало ніяких свідчень.

«Цей викладач завжди користувався великою довірою і ми не бачимо причин відмовляти йому в цьому і далі», - заявив комерційний директор спілки сприяння педагогіки міста Любека.

Свої експерименти викладач проводить з 2010 року. Якщо справа дійде до суду, викладачеві загрожують грошовий штраф або до 3 років ув`язнення. Крім того, міністерство освіти може позбавити 39-річного педагога права викладання, повідомляє Euromag з посиланням на Bild.