У Ризької української школи - ювілей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав колектив Ризької української середньої школи із 20-річчям заснування цього навчального закладу.

«Шановні вчителі, учні та батьки! Щиро вітаю вас із 20-річним ювілеєм Ризької української середньої школи», - йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його сайті.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, цей справді унікальний у країнах Балтії навчальний заклад дає можливість юним українцям отримувати освіту рідною мовою, дізнаватися більше про Україну та її самобутню культуру.

«Сердечно дякую педагогам за невтомну працю, спрямовану на виховання у молодого покоління почуття любові до своєї історичної Батьківщини та рідної йому Латвії», - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що школа й надалі буде зберігати та примножувати славні традиції єднання і дружби між українським та латвійським народами.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ також висловив вдячність латвійській владі за увагу та всебічну підтримку цього важливого освітянського осередку.