До Грузії потоком прибувають англомовні викладачі
09:38, 16 січня 2012Освіта
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Проект триває вже другий рік
До Грузії з-за кордону прибув новий потік педагогів. Волонтери з різних країн світу будуть розподілені по публічних школах Тбілісі, Імереті, Аджарії, Самегрело і Квемо Картлі, пише сайт Грузія-онлайн.
Педагоги-волонтери підібрані спеціально для цієї програми.
Проект «Навчай і вчися разом з Грузією» проходить вже другий рік. Англомовні педагоги навчають школярів англійської мови в масштабі всієї країни.
До кінця 2012 року в Грузії планується привезти 1500 педагогів-волонтерів.
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