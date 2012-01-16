До Грузії потоком прибувають англомовні викладачі

До Грузії з-за кордону прибув новий потік педагогів. Волонтери з різних країн світу будуть розподілені по публічних школах Тбілісі, Імереті, Аджарії, Самегрело і Квемо Картлі, пише сайт Грузія-онлайн.

Педагоги-волонтери підібрані спеціально для цієї програми.

Проект «Навчай і вчися разом з Грузією» проходить вже другий рік. Англомовні педагоги навчають школярів англійської мови в масштабі всієї країни.

До кінця 2012 року в Грузії планується привезти 1500 педагогів-волонтерів.