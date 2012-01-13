Сім'я студента, який помер в міліції, оскаржила вирок дільничному

Сім`я студента Ігоря Індила оскаржила вирок Деснянського райсуду Києва у справі про вбивство студента в Шевченківському РУВС в травні 2010 року.

Відразу три апеляції на рішення суду подав адвокат сім`ї Індила Олександр Заруцький, повідомляє "Сегодня".

Як відомо, обвинуваченого у вбивстві студента міліціонера Сергія Приходько засудили на 5 років позбавлення волі з відстрочкою на два роки.

Адвокат оскаржив амністію Сергія Коваленка (міліціонер, при чергуванні якого в РУВС був доставлений Індило) і вирок Приходько (дільничний, який затримав студента).

Крім цього, адвокат подав до суду апеляцію "на замовчування судом відомостей про огляд Ігоря лікарем".

За його словами, він не скаржиться на вид покарання міліціонерам.

"Звинувачення пред`явлене неправильно. Наприклад, дії Коваленко мали розцінити як службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки - він не викликав швидку, по Приходько (йому дали 5 років з відстрочкою вироку) ми просили справу на новий розгляд. Ми не знаємо, що сталося насправді, як Ігор впав", - сказав Заруцький.

Адвокат Приходько Олександр Плахотнюк також не згоден з вироком і каже, що провини його підзахисного у смерті студента немає.

До речі, апелювати збирається і омбудсмен Ніна Карпачова. Вона каже, що справа розслідувалася з порушеннями.

Укрправда