Учені: інтернет-залежність для мозку – як алкоголізм чи наркоманія

Інтернет-залежність спричиняє такі ж зміни в мозку, як алкоголізм чи вживання кокаїну чи марихуани, з’ясували науковці. Підтвердженням цьому стали результати магнітно-резонансної томографії, пише Укрправда з посиланням на The Independent.

Китайські дослідники з просканували мозок 17 добровольців, яким у Шанхайському центрі психічного здоров’я був поставлений діагноз "інтернет-аддиктивний розлад", та 16 їхніх ровесників, що не мали такої проблеми.

У піддослідних із першої групи вони виявили ураження тканин білої речовини мозку, пов’язаних із емоціями, увагою, когнітивним контролем та процесом ухвалення рішень. Такі ж зміни науковці досі спостерігали в хворих із залежність від алкоголю чи кокаїну.

Експерти припускають, що сьогодні залежними від інтернету можуть бути від 5 до 10% користувачів.

"Більшість людей, у яких ми бачимо серйозну інтернет-залежність - це геймери… Я бачила людей, що переставали відвідувати університетські лекції, завалювали екзамени або їхні шлюби розпадалися, бо вони були нездатні до емоційного з’язку н з чим поза грою", - говорить британський психіатр Генріетта Боуден Джонс.

Звісно, більшість людей чимало часу проводить в інтернеті, оскільки сучасне життя вимагає від нас підтримувати професійні й соціальні зв’язки в мережі, але це інше, каже науковець.

"Коли хтось приходить та каже, що ніч не спав, бо 14 годин грав у ігри, й те саме було минулої ночі, що він намагався спинитися, але не зміг – ти усвідомлюєш, що в нього проблеми. Ігри підсаджують людей на гачок", - каже Боуден Джонс.