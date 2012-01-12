З ожирінням студентів запропонували боротися оцінками

Знаменитий спеціаліст в області харчування П`єр Дюкан запропонував ввести у Франції бонусні бали учням за збереження оптимальної маси тіла.

Ініціатива дієтолога припускає, що додаткові бали будуть нараховуватися студентам, якщо тим вдасться зберегти показник маси тіла в межах норми протягом трьох років бакалаврату. Це передбачається поширювати на студентів віком від 18 до 25 років. Таким чином, П`єр Дюкан, який продав вже мільйони своїх книг, хоче боротися з ожирінням. Його ідея була відкинута французьким міністерством освіти. У різних телевізійних передачах про здоров`я розгортаються гострі дебати.

Швейцарські викладачі та медики різко відреагували на цю безглузду пропозицію.

«Боротися з ожирінням безсумнівно необхідно. Крім того, молодим людям потрібна мотивація, - зазначає Жорж Паска, президент профспілки викладачів. - Однак це справа виховного процесу».

Франсуа Піккан, голова районної адміністрації середньої освіти у Фрайбурзі, заявив: «Уявіть, що за всі досягнення в області здоров`я будуть нараховувати бали. Крім того, працювати над харчовою поведінкою треба в більш ранньому віці. У початкових школах існують курси правильного харчування».

Фахівці в сфері харчування розгромили ідею П`єра Дюкана в пух і прах.

«Його пропозиція обурлива», - висловлюються колеги дієтолога з Женеви.

«Це дискримінація. Подібний підхід тільки посилить комплекс тих, кому і так погано в їхньому тілі. Ніхто добровільно не заробляє на ожирінні, це залежить від багатьох параметрів», - додають женевські фахівці.

Наталі Фарпур-Ламбер, відповідальний лікар програми з боротьби з ожирінням у студентів Женеви, вважає, що треба діяти не на рівні освітніх установ, а на рівні виробників харчування, повідомляє Le Matin.

«Ми повторюємо нашій молоді, що потрібно вводити здорове харчування, але як накажете їм харчуватися здоровою їжею, коли вони навіть не знають, що їдять через відсутність чітких вказівок на упаковках продуктів, переповнених пальмовою олією або сиропом глюкози», - додала лікар.

Euromag