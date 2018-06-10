Майбутнє вищої освіти: про ендавменти, даунів і похмілля

Урядовому законопроекту (по суті – Табачника) про вищу школу вже майже розчистили шлях у парламент, але ось невдача – у відповідь на писаний-переписаний документ внесли два альтернативних законопроекти – від Лесі Оробець/Арсенія Яценюка і від Юрія Мірошниченка, а до того ж студенти знову вийшли на протести.

Учора зранку півсотні студентів штурмували Верховну Раду, де в той час проходило засідання Погоджувальної ради голів фракцій і керівників парламентських комітетів.

Молодь прийшла не з порожніми руками, а з величезною коробкою, перев’язаною бантом, – подарунком для голови Комітету ВР з питань освіти Максима Луцького. “Подарунком” виявився текст законопроекту, який студенти вирішили повернути, оскільки всі їхні зауваження враховані не були. На намагання міліціянтів відтіснити студентів від входу до Ради, учасники пікету відповіли скандуванням: «Луцький, йди сюди!»

І – о диво! – голова комітету не став уподібнюватися своєму куму Дмитру Табачнику, який ігнорує акції студентів, а таки вийшов. І не просто вийшов, а навіть запросив найбільш активних протестувальників прийти на засідання Комітету ВР з питань науки і освіти, яке скликали на 14:30 того ж дня.

На засіданні було людно. Окрім нардепів-членів Комітету з питань освіти, були присутні чиновники з міністерства, ректори (не тільки столичні, а й дніпропетровські, харківські та керівники вишів інших областей Центральної та Східної України), студенти і журналісти.

Першим доповідав заступник Табачника Євген Суліма – презентував славнозвісний законопроект. Читав з папірця.

– Розширення автономії ВНЗ визначено як головну засаду державної політики у галузі вищої освіти… Передбачено інституційні, академічні та фінансові засади автономії вищих навчальних закладів… Здійснення безпосередньо вишами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з подальшою комерціалізацією інноваційного продукту…

Ну як же без комерціалізації? Це, напевно, улюблене поняття в освітньому відомстві.

Питання вступу теж не оминули. “Бал ВНЗ”, навколо якого свого часу тривали гарячі дискусії, у тексті документу залишили – “згідно практики, яка існує в усьому світі”.

Тож якщо законопроект у такому вигляді приймуть – вступні екзамени чекатимуть абітурієнтів вже цього року. Ректори можуть радіти, а батьки готувати гаманці…

Після Суліми заговорив головуючий Луцький – розповідав про вранішній протест студентів.

– Подарували мені текст урядового закону, сказали, що він їх абсолютно не влаштовує. Також сказали що їх не влаштовують і два альтернативні проекти. У них є чотири основні питання. Давайте ми їх заслухаємо. Будь-ласка, коротко і по суті, – запросив до слова студентів Луцький.

– Пропозиція підняття стипендій – всі “за”. Проблема в іншому, – розповідав голова спеціального відділу секретаріату Фундації регіональних ініціатив Михайло Лебедь. – У пояснювальній записці зазначено, що законопроект не вимагає змін і додаткових видатків з бюджету. А в одній зі статей записано, що стипендія не може бути нижча мінімального прожиткового мінімуму. Отже треба буде на якихось бюджетниках економити...Краще це зробити постановою Кабміну. Інакше буде протест “четвірочників”…

Студентів непокоїло і майбутнє контрактників. Вони переконані – через неточність формулювання у проекті закону вартість контракту протягом періоду навчання може збільшуватися. Тому пропонують залишити норму, яка є в чинному законі.

Також молодь виступила проти введення статті про плагіат. А якщо вже вводити – то “акуратніше”. Кажуть, під виглядом вигнання за плагіат з ВНЗ можуть виключати “неугодних” студентів .

– Плагіат є в Кримінальному кодексі. Не можна вводити подвійну відповідальність за один злочин, – додає представник ФРІ Михайло Каменєв.

Насамкінець, студенти проти “балу ВНЗ”. Просять залишити зовнішнє тестування і середній бал атестату – і ніяких екзаменів.

Виступ молоді обурив комуністку Катерину Самойлик. Як це так – студентам дали слово раніше за нардепів!

– Колеги, ми на засіданні ВР. Після того, як нам доповів від Кабміну перший заступник міністра, ми повинні поставити йому питання, вислухати точку зору передовсім кожного депутата, ректорів. Все решта – предмет для другого читання. Інакше це не засідання Комітету. Я особисто не збираюся брати в ньому участь в такому ракурсі!

Леся Оробець вирішила поставити запитання Сулімі. Але на початку робить зауваження до роботи Комітету. Каже, альтернативний законопроект авторства Юрія Мірошниченка було зареєстровано, а в порядок денний не включено, і текст не роздано.

– На два роздані законопроекти немає ні науково-експертного, ні юридичного висновку, без яких розглядати ми не маємо права. Відповідно цей розгляд є неповним і є порушенням регламенту... Здавалося б, така важлива тема як вища освіта повинна розглядатися на найвищому рівні, ламали графік Комітету, в останній момент переносили з середи на вівторок засідання – все це вказувало на те, що за ідеєю мав би доповідати міністр. Але на таке важливе засідання міністр на з’явився, приславши замість себе заступника, – констатує Оробець і звертається до Суліми. – Відколи молодший спеціаліст – це вища освіта?

За словами чиновника, молодший спеціаліст – це збереження традиції, “яка на сьогодні відповідає всім вимогам роботодавців щодо підготовки професійних кадрів”. Суліма додає, що він тимчасово виконує обов’язки міністра, бо Табачник – у відрядженні.

У цей час міністр дійсно на Вінниччині – відкривав школу. Як відомо, Табачник завжди відхрещується від закриття шкіл – мовляв, не його компетенція. А відкриття, виявляється, – його. Продумано – приводів для критики бути не може. Але чиновник таки відзначився, пояснивши протест студентів синдромом похмілля.

– Я думаю, що не усі ще відійшли від тяжкого похмілля, видимо, цим пояснюється метушлива рухливість опонентів, – зазначив чиновник, відповідаючи на запитання журналістів.

По суті, міністр звинуватив студентів у пияцтві. Причому не всіх студентів – а саме “незгодних”...

Але повернемося до засідання Комітету. Слово надали екс-міністру освіти Василю Кременю. Суть промови – закон не ідеальний, але “з чистою душею можна рекомендувати його до першого читання”.

Тієї самої думки і голова Спілки ректорів, ректор КНУ ім. Т. Шевченка Леонід Губерський – мовляв, треба приймати, а вже після першого читання доводити його до такого варіанту, який догодив би всім: і ректорам, і студентам, і викладачам, і громадськості. Щоправда, доволі утопічна ідея...

Слово надають і представнику Харківщини. Ректори в цьому регіоні знають Табачника “як високоінтелектуального досвідченого керівника, принципову людину з високими моральними якостями, яка спроможна вирішити нагальні проблеми реформування освітньої галузі”. В усякому разі так вони писали у відкритому листі на підтримку міністра у розпал АнтиТабачної кампанії на початку 2010 року. Тож не дивно, що і цього разу вони приїхали сказати гарні слова на користь дітища Табачника.

– Такою автономією, яка передбачена в цьому законопроекті, не можуть пишатися багато західних систем вищої освіти… Він надасть друге дихання нашій освіті! – лунали компліменти.

Далі почали виступати представники студентських організацій, які вже давно пригрілися під крилом Табачника.

Голова Всеукраїнської студентської ради при Міносвіти Анастасія Сабова наполягає, що підвищення стипендій має бути прописано у законі. “Закон – це означає чітка гарантія. Постанова – це самим собі копати яму”.

– Щодо плагіату. Потрібно, щоб наш диплом котирувався в світі. Якщо студенти списують реферати, курсові, дипломні, то про яку освіти ми можемо говорити? Академічний плагіат – це неприпустимо у ВНЗ. І дійсно має бути механізм, за яким студент буде покараний за такий факт.

Нібито і правильно дівчина сказала. Але якось дивно чути про засудження плагіату від тих, хто сам грішить цим ділом. Згадати хоча б травневий так званий Форум лідерів органів студентського самоврядування, на якому ці самі студентські організації і попалилися на плагіаті.

– З 2,5 мільйон українських студентів під стіни ВР вийшло лише 30. Це про щось говорить, – закидала своїм колегам по інший бік “барикад” Сабова.

– Ви б ще 31 грудня зробили розгляд, може б вийшло двоє людей, – парирувала опозиційна молодь.

Після виступала Леся Оробець.

– Дуже вже знизилася якість тих, кого ми випускаємо. Одним словом: набирають дубів, випускають липу, – розпочала народний депутат. – Традиції нашої національної освіти – це хабарництво, друк дипломів, змушування роботодавців переучувати за власний кошт, 80% професорського складу не знають і ніколи не будуть знати англійської мови, студент не може вибирати предмети, які він вивчає, невизнання закордонних дипломів, при цьому можливість існування в нашій системі освіти такого явища як “доктор Пі”, коли Міносвіти підтверджує його неіснуючі липові дипломи, а з дипломом Оксфорду і Кембриджу потрібно рік доводити свою профпридатність. Ректори є найбільш залежними людьми в системі освіти. Ви не почуєте тут жодного критичного зауваження. Міністерство за новим законом не тільки зберігає вплив на їхнє призначення, а і фінансовий.

Ректори сиділи мовчки…

– У світі прийнято заробляти гроші не лише доячи контрактників, а організовуючи ендавменти (ендавмент - грошовий фонд, який належить університету, але використовувати виш може лише відсотки з цього капіталу – Авт.) і запрошуючи бізнес. Натомість у нас існує розпил держзамовлення. Пропоную відхилити законопроект і звернути увагу на альтернативні, – підсумувала Оробець.

– Вибачаюся перед студентством за “дуби” і “липи”… Щоб судити про якість, треба хоча б один день попрацювати в школі, може в вищій… – вставив шпильку Оробець Луцький.

– Якість залишилася, як була, при цьому ціна за навчання виросла до середніх показників у Східній і Центральній Європі, і відсоток студентів, які здобувають освіту за кордоном і більше ніколи не повертаються в Україну, тільки росте. Це наші національні традиції, які ви бережете, – не відступала Оробець.

– Така неповага до вищої освіти України просто дивує, – обурювався Суліма. – Ця людина є продуктом нашої вищої освіти. Я поважаю народних депутатів, а не до такого “дотавмента” (саме так вимовив слово “ендавмент” заступник міністра освіти) як ви сказали, було б краще сказати даунства.

– Ендавмент – це…– намагалася пояснити Сулімі Оробець, але він її обірвав на півслові.

– А я кажу даунства! – підвищивши голос, зі злістю заявив тимчасовий в. о. міністра, перейшовши на російську.

Почалася словесна перепалка.

– Дуже шкода, що ви плутаєте даун і ендавмент, – резюмувала депутат.

– Я спеціально це зробив, щоб ви зрозуміли в чому різниця між вами і рештою, хто присутній тут від вищої освіти! – зауважив Суліма.

– Лесю Юріївно, я не давав вам слова! – робив зауваження Луцький.

Далі хотіли дати ще хвилину на виступ студентів, які влаштували вранці акцію. Адже представників студентства-прихильників Табачника виступило троє, а від “опозиції” – один.

Тоді збунтувався колишній підлеглий Табачника Сергій Баранов-Мохорт, який тільки наприкінці травня став депутатом, пройшовши по списку ПР.

– Депутати народні сидять і не можуть свої п’ять копійок вставити, а студенти вже по другому колу виступають!

Луцький врахував побажання біло-блакитного колеги і постановив, щоб Оробець презентувала свій альтернативний законопроект.

Розповідаючи про своє дітище, вона наголошувала на децентралізації, створенні додаткових ліцензійних палат, експертних рад, справжній університетській автономії – “щоб адміністрація сама розпоряджалася коштами, які надходять на рахунок не тільки від контрактників, а й від наукової роботи і співпраці з роботодавцями”, зменшенні обсягу педнавантаження викладачів, зрівнянні в правах державних і приватних вишів – “щоб була боротьба за найважливіше – за якість освіти”…

Нарешті свої “п’ять копійок” вставив і Баранов-Мохорт. Він взявся пропагувати досвід… Китаю і Кореї.

– І Китай, і Корейська Республіка, своїм економічним перемогам…– розпочав нардеп.

– І тоталітаризму, – додали тихенько студенти.

–… вони завдячують саме освіті! – продовжував Баранов-Мохорт. – Китай: 7 випускних іспитів, єдиний національний іспит по закінченню школи, єдиний вступний екзамен з чотирьох навчальних дисциплін при вступі.

Але присутні особливо не слухали про переваги вищої школи у Піднебесній, бо нардепи поспішали на пленарне засідання.

Тож Луцький постановив поки не приймати остаточне рішення щодо законопроектів про вищу освіту, і пообіцяв, що комітет працюватиме над цим питанням протягом тижня.

– Дуже показово, що Суліма за весь час виступу жодного разу не вжив слів “студент”, “студентство” або “молодь”, – вийшовши з зали зазначив Михайло Каменєв. – Ми виступаємо не за якісь законопроекти, ми однаково критикуємо всі, читаємо, аналізуємо і кажемо: нас не влаштовує те і те.

– Але колеги закидають малочисельність незгодних студентів.

– Ганді теж одразу не з 10 мільйонами пішов…

PS А буквально сьогодні стало відомо, що науково-експертне управління ВР забракувало проект Табачника. “Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання”, – йдеться у документі. Тож далі буде…

Анна Ященко

Фото УНІАН