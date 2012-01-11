Бюджетникам пообіцяли збільшувати зарплату 6 разів протягом року

Віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявляє, що протягом поточного року заробітна плата працівників бюджетної сфери підвищуватиметься шість разів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

Зокрема, за його словами, з грудня 2011 року по грудень 2012 року розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду зросте на 19,2%. Відповідно зростуть усі зарплати в бюджетній сфері.

С.ТІГІПКО відзначив, що зростання зарплат проходитиме протягом року шість разів. При цьому розрив між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду і мінімальною заробітною платою зменшиться в середньому з 326 гривень у 2011 році до 298 гривень у 2012 році, а починаючи з вересня, цей розрив становитиме 295 гривень.