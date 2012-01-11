Науково-експертне управління ВР забракувало проект Табачника

На засіданні Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради відбулося обговорення законопроектів «Про вищу освіту».

На сьогодні у ВР зареєстровано три проекти закону – від Кабінету міністрів України (№ 9655), досі відомому як законопроект Табачника, № 9655-1 (автори – депутати Арсеній Яценюк і Леся Оробець) і № 9655-2 (оновлений законопроект від депутата Ю. Мірошниченка).

Оскільки останній, третій законопроект ще «не дійшов» до комітету, обговорювалися два документи. Голова комітету М.Луцький та перший заступник міністра освіти Є.Суліма вихваляли міністерський зразок законотворчості, водночас гострій критиці було піддано законопроект Яценюка-Оробець. Зважаючи на те, що на засіданні не були присутні «потрібні» люди, М.Луцький не ризикнув приймати рішення щодо схвалення міністерського законопроекту.

На засіданні комітету ВР не йшлося про експертну оцінку жодного законопроекту. Висновок науково-експертного управління Верховної Ради на проект № 9655 з’явився лише сьогодні, 11 січня. Як зазначається в цьому документі, «поданий документ не може бути підтриманий у запропонованому вигляді».

ZN.ua