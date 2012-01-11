Депутати не підтримали мораторій на закриття шкіл

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про запровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання в адміністративно-територіальних одиницях України, де такі навчальні заклади складають менше половини від їхньої загальної кількості».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 66 із 322 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним проектом передбачалося встановити мораторій терміном на п’ять років на закриття загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання в адміністративно-територіальних одиницях України, де такі навчальні заклади складають менше половини від їхньої загальної кількості.

Автор проекту постанови Андрій ПАРУБІЙ (фракція НУ-НС) наголосив, що у 2010-2011 роках під приводом оптимізації системи освіти у ряді регіонів України, де навчальні заклади з українською мовою навчання складають відчутну меншість від загальної кількості, а попит на отримання середньої освіти українською мовою постійно зростає, розпочався процес безпідставного скорочення шкіл та класів з українською мовою навчання. За його словами, було закрито 83 школи.