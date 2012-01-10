На Вінниччині відкрили школу, що будувалась з 1989 року

У Томашполі Вінницької області сьогодні відкрили загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, яка розрахована на навчання 1296 учнів, що будувалась з 1989 року.

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритті школи був присутній міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК.

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига під час відкриття школи зазначив, що нова школа стане центром освітнього округу у складі 5 навколишніх населених пунктів.

«Це буде школа не тільки як центр знань, а це буде центр виховання. Недостатньо сьогодні дати знання, потрібно дати дитині навички спілкування, щоб панувала сфера доброти, чуйності і відкритості – це те, чого сьогодні не вистачає нашому суспільству. Тут не повинно бути вчителів, які палять, кричать на учнів», - сказав М.ДЖИГА.

На будівництво школи з державного бюджету витрачено понад 22 млн. грн., у тому числі 2010 року - 6,3 млн. грн., у 2011 – майже 9 млн. грн.

З сьогоднішнього дня у школі навчатимуться 700 учнів.

З 1 вересня 2012 року планується організувати підвезення та навчання у школі дітей з сіл Пеньківка, Олександрівка, Горишківка та Жолоби.

Довідка УНІАН. Будівництво школи у Томашполі розпочато 1989 року, з 1992 року будівельні роботи були призупинені, у 2006 році проведено зміни до проектно-кошторисної документації, і вже з 1 вересня 2007 року відновлено будівельні роботи.