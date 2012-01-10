Рахункова палата: МОН провалило систему держзамовлення у вишах

В 2010-2011 році кількість місць за держзамовленням у державних вузах впала до 38-49%, замість визначених не менше 51%. Разом з тим, Міносвіти з року в рік затребує на формування держзамовлення все більше і більше коштів з держбюджету.

До такого висновку дійшла Колегія Рахункової палати, розглянувши звіт про результати аналізу формування і виконання у 2010-2011 роках державного замовлення.

За висновками Колегії, держзамовлення «ніяк і нічим не допомагає економіці» України для розв`язання найважливіших соціально-економічних проблем.

«Аналіз засвідчив, що з року в рік повторюється практика, коли постанова уряду про держзамовлення набирає чинності вже після використання коштів замовниками. Це свідчить про формальність інституту державного замовлення як такого і ставить на порядок денний питання про докорінний перегляд законодавчих засад його функціонування», — йдеться в повідомленні прес-служби РП.

У Рахунковій палаті зазначають, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ, очолює Андрій клюєв, — ред.), яке координує держзамовлення, не забезпечує ефективної реалізації державної політики у цій сфері. Зокрема, відомство досі не виробило реальну стратегію розвитку держзамовлення, його критерії не переглядалися з 2005 року, а процес формування фактично зведено до узагальнення отриманих пропозицій.

«Мінекономрозвитку не складає середньострокового прогнозу потреби у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці, не здійснює моніторингу навчальних закладів, які готують спеціалістів за держзамовленням», — зазначають у РП.

У свою чергу, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту (очолює Дмитро Табачник, — ред.), яке формує і виконує держзамовлення на підготовку спеціалістів, не забезпечує дотримання конституційних норм про безоплатне здобуття вищої освіти в Україні. Так, досі відсутній механізм працевлаштування випускників вишів, крім того, міністерство не забезпечує дотримання законодавчих норм про співвідношення прийнятих на навчання за держзамовленням і за контрактами.

«Кількість студентів у закладах державної і комунальної власності за держзамовленням має становити не менше 51%, але в останні два роки цей показник за різними спеціальностями коливався в межах 38-49%, — йдеться у висновку Рахункової палати.

МОНмолодьспорт не розробив стандартів вищої освіти із урегулювання нормативів матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення вищих навчальних закладів. Відсутність методики розрахунку вартості підготовки одного фахівця призводить до того, що вартість навчання за одним і тим же напрямом, але в різних вишах, кардинально відрізняється. Це дає змогу і міністерству й іншим відомствам необґрунтовано з року в рік збільшувати розрахунки щодо формування держзамовлення на освіту».