Слідом за міліцією до Донецького університету навідалась прокуратура

Після візиту працівників міліції вивченням дій профкому співробітників Донецького національного університету зайнялася прокуратура.

Співробітники правоохоронного відомства проводять бесіди з членами профспілки з приводу засідання, на якому профком ухвалив вимагати від Дмитра Табачника розірвати контракт з в.о. ректора Петром Єгоровим. Про це кореспонденту ZN.UAповідомив голова профкому ДонНУ Володимир Подмарков.

«Щоправда, цього разу бесіди проходять за набагато більш доброзичливих обставин. Членів профспілки викликають по одному. Ставлять, загалом, ті ж питання, що ставили працівники міліції: чи були вони на цьому засіданні, чи було взагалі засідання», — повідомив В.Подмарков.

За його словами, конфлікт в.о. ректора з колективом входить в активну стадію — у найближчі дні пройде кілька судових слухань за позовами співробітників університету, які вважають своє звільнення незаконним.

Сам Петро Єгоров ситуацію, що склалася, ніяк не коментує. Всі спроби журналістів зв`язатися з керівником ВНЗ для інтерв`ю виявилися безрезультатними.

Нагадаємо, 27 грудня 2011 року працівники УДСБЕЗ обласного управління МВС допитали голову профкому ДонНУ Володимира Подмаркова і декількох профспілкових активістів за заявою в.о. ректора. Петро Єгоров звинувачував профспілку у фальсифікації протоколу, в якому висувалася вимога про його звільнення.

Конфлікт між в.о. ректора та викладачами університету триває більше року — 10 грудня 2010 року конференція трудового колективу ДонНУ обрала претендентом на посаду ректора Юрія Лисенка, який переміг на виборах протеже МОН, в.о. ректора Петра Єгорова.

Однак правомірність призначення нового ректора оскаржив у суді викладач Київського національного університету МВС Олександр Користін, який заявив, що теж подавав документи на участь у конкурсі на цю посаду, але не був включений до списку претендентів.

Окрім того, на дружину Ю.Лисенка - проректора ДонНУ Тетяну Лев — було порушено кримінальну справу за звинуваченням у розкраданні коштів. Сама Тетяна була побита невідомими у під`їзді свого будинку. Ю.Лисенко в інтерв`ю ZN.UA заявив, що вважає всі ці події тиском на нього і його сім`ю з метою змусити його відмовитися від посади.

Пізніше Ю.Лисенко добровільно відмовився від посади ректора. У даний час університетом керує в.о. ректора Петро Єгоров.

Міністр освіти, науки, молоді та спорту Дмитро Табачник кілька разів обіцяв призначити нові вибори ректора ДонНУ, але так і не зробив цього.