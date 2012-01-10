Слідом за міліцією до Донецького університету навідалась прокуратура
Цього разу бесіди більш доброзичливі
Після візиту працівників міліції вивченням дій профкому співробітників Донецького національного університету зайнялася прокуратура.
Співробітники правоохоронного відомства проводять бесіди з членами профспілки з приводу засідання, на якому профком ухвалив вимагати від Дмитра Табачника розірвати контракт з в.о. ректора Петром Єгоровим. Про це кореспонденту ZN.UAповідомив голова профкому ДонНУ Володимир Подмарков.
«Щоправда, цього разу бесіди проходять за набагато більш доброзичливих обставин. Членів профспілки викликають по одному. Ставлять, загалом, ті ж питання, що ставили працівники міліції: чи були вони на цьому засіданні, чи було взагалі засідання», — повідомив В.Подмарков.
За його словами, конфлікт в.о. ректора з колективом входить в активну стадію — у найближчі дні пройде кілька судових слухань за позовами співробітників університету, які вважають своє звільнення незаконним.
Сам Петро Єгоров ситуацію, що склалася, ніяк не коментує. Всі спроби журналістів зв`язатися з керівником ВНЗ для інтерв`ю виявилися безрезультатними.
Нагадаємо, 27 грудня 2011 року працівники УДСБЕЗ обласного управління МВС допитали голову профкому ДонНУ Володимира Подмаркова і декількох профспілкових активістів за заявою в.о. ректора. Петро Єгоров звинувачував профспілку у фальсифікації протоколу, в якому висувалася вимога про його звільнення.
Конфлікт між в.о. ректора та викладачами університету триває більше року — 10 грудня 2010 року конференція трудового колективу ДонНУ обрала претендентом на посаду ректора Юрія Лисенка, який переміг на виборах протеже МОН, в.о. ректора Петра Єгорова.
Однак правомірність призначення нового ректора оскаржив у суді викладач Київського національного університету МВС Олександр Користін, який заявив, що теж подавав документи на участь у конкурсі на цю посаду, але не був включений до списку претендентів.
Окрім того, на дружину Ю.Лисенка - проректора ДонНУ Тетяну Лев — було порушено кримінальну справу за звинуваченням у розкраданні коштів. Сама Тетяна була побита невідомими у під`їзді свого будинку. Ю.Лисенко в інтерв`ю ZN.UA заявив, що вважає всі ці події тиском на нього і його сім`ю з метою змусити його відмовитися від посади.
Пізніше Ю.Лисенко добровільно відмовився від посади ректора. У даний час університетом керує в.о. ректора Петро Єгоров.
Міністр освіти, науки, молоді та спорту Дмитро Табачник кілька разів обіцяв призначити нові вибори ректора ДонНУ, але так і не зробив цього.