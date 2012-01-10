Луцький вийшов на крики студентів

Пікетувальники, які виступали проти ухвалення закону про вищу освіту, вийшли з приміщення Верховної Ради разом з головою Комітету з питань науки і освіти Максимом ЛУЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше близько 50 учасників акції прийшли до приміщення парламенту за адресою: Грушевського, 18/2 і вимагали зустрічі з М.ЛУЦЬКИМ. Охорона намагалися витіснити пікетувальників з приміщення ВР, але вони кричали: «ЛУЦЬКИЙ, йди сюди!».

Хвилин через 20 М.ЛУЦЬКИЙ вийшов до пікетувальників, і вони під натиском охорони разом з ним залишили приміщення парламенту й вийшли на вулицю, забравши з собою подарунок – невеличку коробку, перев’язку бантом.

У даний час у приміщенні продовжується засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.