Студенти штурмують будівлю ВР - охорона витісняє

Охорона витісняє з приміщення Верховної Ради пікетувальників, які виступають проти ухвалення закону про вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці близько 50 учасників пікету ввійшли до будівлі за адресою: вул. Грушевського, 18/2, де проходить засідання Погоджувальної ради голів фракцій і керівників парламентських комітетів.

Охорона парламенту не пропустила їх за рамку, що стоїть на вході до приміщення.

Молоді люди принесли невелику коробку, перев’язану бантом, як подарунок народним депутатам.

У даний час охорона витісняє студентів з приміщення, але вони хочуть поспілкуватися з депутатами. Учасники пікету вигукують: «Депутати, йдіть до нас», «ЛУЦЬКИЙ (голова Комітету ВР з питань освіти – УНІАН), йди сюди».

Час від часу між молодими людьми та охоронцями виникає штовханина.