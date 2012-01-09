14-річну школярку знайшли задушеною в Жмеринці

Порушено кримінальну справу

У Жмеринці Вінницької області у парку ім. Горького було виявлено мертвою 14-річну ученицю 8-го класу місцевої школи. Про це повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області. За попереднім висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок механічної асфіксії. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). Міліція вживає усіх необхідних заходів для встановлення та затримання винуватця злочину. Працює посилена слідчо-оперативна група міліції.

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