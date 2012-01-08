Дітям-сиротам недоплатили майже півмільйона

За останні три роки професійно-технічні училища Черкащини недоплатили дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, майже 500 тис. грн. на купівлю предметів гардеробу, навчальної літератури та харчування.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Держфінінспекції у Черкаській області, загалом під час перевірки діяльності професійно-технічних училищ області за останні три роки ревізори виявили фінансових порушень на суму понад 5 млн. грн.

Крім того, під час ревізії навчальних закладів встановлено, що в одному з ПТУ без дозволу Міністерства освіти незаконно вилучено земельну ділянку площею 157,53 га, нормативна оцінка якої становить 2 млн. грн. Таким чином навчальний заклад було позбавлено бази для підготовки робітничих кадрів.

Матеріали окремих ревізій передано до правоохоронних органів.