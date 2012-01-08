Карпачова оскаржить рішення суду щодо смерті студента Індила

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА планує оскаржити вчорашнє рішення Деснянського районного суду, за яким працівника міліції, обвинуваченого у вбивстві студента Ігоря Індила, засуджено до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмана України.

Н.КАРПАЧОВА зазначає, що понад рік тривав судовий розгляд кримінальної справи за обвинуваченням дільничного інспектора Шевченківського райуправління міліції столиці Сергія ПРИХОДЬКА і старшого інспектора цього ж управління Сергія КОВАЛЕНКА у вчиненні службових злочинів, що призвели до порушення прав студента І.Індила на повагу його людської гідності, свободу та особисту недоторканність.

Омбудсман вважає, що під час розслідування справи та розгляду її Деснянським районним судом Києва були допущені істотні порушення кримінально-процесуального законодавства. Так, 23 грудня 2011 року судом було закрито кримінальну справу стосовно одного з підсудних - С.КОВАЛЕНКА за частиною першою статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України на підставі акту амністії. Це рішення прийнято передчасно, з порушенням вимог частини другої статті 6 та статті 282 Кримінально-процесуального кодексу України щодо порядку закриття кримінальної справи, і є незаконним, заявила Н.КАРПАЧОВА. У зв’язку з цим у грудні минулого року його оскаржено омбудсманом в Апеляційному суді Києва.

5 січня 2012 року суддя оголосив вирок стосовно С.ПРИХОДЬКА, яким засудив його за частиною другою статті 365 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України до п’яти років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним строком на два роки, а також позбавив його права на два роки обіймати посади в правоохоронних органах та органах влади.

Наразі Уповноваженим з прав людини готується апеляція на вирок, адже суд не усунув суперечності доказів у справі, проігнорував дані про застосування працівниками міліції фізичного насильства до І.Індила, відмовив у задоволені ряду клопотань сторони потерпілих, зокрема щодо встановлення та допиту осіб, які перебували в Шевченківському райуправлінні міліції і могли бути очевидцями подій.

В апеляції Н.КАРПАЧОВА наполягатиме на скасуванні вироку Деснянського районного суду Києва та направленні справи на додаткове розслідування. Лише за цих умов можливе всебічне, об’єктивне та повне дослідження всіх обставин смерті І.Індила, встановлення факту порушення його прав на охорону здоров`я і життя, а також надання належної правової оцінки діям винних осіб, наголосила вона.

Провадження омбудсмана у цій справі триватиме доти, доки не буде відновлено справедливість та захищено права батьків загиблого І.Індила, наголосили в прес-службі.

Як повідомлялося, студент Ігор Індило загинув у Шевченківському районному відділі міліції Києва 18 травня 2010 року.