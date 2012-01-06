Глава МВС не став коментувати рішення суду у справі студента Індила

14:08, 06 січня 2012
Освіта
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Провів брифінг

Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО відмовився коментувати рішення Деснянського районного суду Києва про засудження до умовного терміну покарання одного з працівників міліції, який був фігурантом кримінальної справи щодо смерті студента Ігоря Індила у Шевченківському райуправлінні міліції столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

«Судове рішення, воно буде оскаржуватися, наскільки я знаю, і родичами Індила, і адвокатами обвинуваченого міліціонера, оскільки й одна, й інша сторони не задоволені вироком суду. Тому треба дочекатися остаточного рішення», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомлялося, студент Ігор Індило загинув у Шевченківському районному відділі міліції Києва 18 травня 2010 року.

У зв`язку з його загибеллю прокуратура столиці порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень співробітниками міліції (ст. 365 Кримінального кодексу, санкція за якою передбачає позбавлення волі до 10 років).

5 січня Деснянський райсуд засудив дільничного Сергія ПРИХОДЬКА, обвинувачуваного у вбивстві І.Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Раніше, 23 грудня 2011 року, судом було закрито кримінальну справу стосовно ще одного з підсудних - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Сергія КОВАЛЕНКА. Цю справу за частиною першою статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

 

 

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