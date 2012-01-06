15-річний школяр перерізав горло своєму молодшому братові

У Теофіпольському районі Хмельницької області 15-річний школяр убив свого 7-річного брата, перерізавши йому горло.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС у Хмельницькій області Юлія ГРИНЬ.

За її словами, трагедія виникла на підґрунті постійної неприязності молодшого брата до старшого. 7-річний хлопець відбирав у старшого брата пульт від телевізора та велосипед, зазначила вона.

“Саме це і стало останньою краплею для ображеного школяра, який, до того ж, був дитиною з особливими потребами - від народження він не розмовляв і не чув, погано ходив. Він взяв на кухні ніж, схопив молодшого брата і перерізав горло. Тіло скинув у погріб під підлогою та прикрив шпалерами, які попередньо зірвав зі стін”, - зазначила Ю.ГРИНЬ.

Відповідно до частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, неповнолітньому загрожує 15 років позбавлення волі.