Школярі вкрали авто і влаштували даїшникам голлівудські гонки

Сьогодні вранці в Павлограді (Дніпропетровська область) інспектори ДАІ наздоганяли автовикрадача. Як розповіли «Сегодня» в прес-службі облДАІ, близько сьомої ранку співробітники павлоградського спецпоста № 2 помітили жовтий ВАЗ-2106, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху.

Інспектори спробували зупинити авто, але водій не відреагував на вимогу, і ВАЗ пронісся повз. Даїшники кинулися в погоню. Коли їм вдалося наздогнати легковик, з`ясувалося, що в салоні знаходилися двоє школярів, а машину вони вкрали.

17-річного водія затримали, а його спільник утік. Затриманого порушника доставили в Павлоградський міськвідділ міліції. До слова, незабаром туди завітав і власник авто, який увечері залишив ВАЗ на вул. Озерна, а прийшовши туди вранці, побачив, що машина зникла.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи і встановлюється місцезнаходження спільника неповнолітнього викрадача.