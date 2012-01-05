На Житомирщині повісилася 17-річна дівчина
20:01, 05 січня 2012Освіта
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Проводять експертизу
У Житомирській області повісилася 17-річна дівчина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Житомирській області, трагедія сталася у селі Павлівка Червоноармійського району.
30 грудня, коли дівчині виповнилося 17 років, вона пішла з дому, а вже 2 січня її знайшли повішеною.
Питання щодо можливого порушення за цим фактом кримінальної справи буде вирішуватися після проведення судово-медичної експертизи.
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