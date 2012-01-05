У держбюджеті заклали 352 мільйона на «нові колеса»

У державного бюджеті цього року передбачено кошти на придбання майже 1 тис. шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства фінансів, розміщеному на Урядовому порталі.

За її даними, у державному бюджеті на 2012 рік з метою закупівлі шкільних автобусів передбачено 352 млн. грн. - у п’ять разів більше, ніж торік.

"Це дасть можливість придбати 986 шкільних автобусів, з яких 43 - для дітей з обмеженими фізичними можливостями", - сказано у повідомленні.