У Харківському зоопарку народилися троє тигренят

У Харківському зоопарку народилися троє уссурійських тигренят - дві дівчинки і хлопчик.

Про це інформує сайт Харківської міськради з посиланням на директора зоопарку Олексія ГРИГОР’ЄВА.

За його словами, зараз малюки перебувають з матір’ю, а їхнього батька поки тримають в окремому вольєрі. Тигрицю Ату з дитинчатами намагаються не турбувати, щоб дати їй можливість самій вигодувати потомство.

Директор повідомив, що тигренята пробудуть у Харкові до двох років, а потім опиняться в інших зоопарках.