У Харківському зоопарку народилися троє тигренят
16:03, 05 січня 2012Освіта
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Батька тримають в окремому вольєрі
У Харківському зоопарку народилися троє уссурійських тигренят - дві дівчинки і хлопчик.
Про це інформує сайт Харківської міськради з посиланням на директора зоопарку Олексія ГРИГОР’ЄВА.
За його словами, зараз малюки перебувають з матір’ю, а їхнього батька поки тримають в окремому вольєрі. Тигрицю Ату з дитинчатами намагаються не турбувати, щоб дати їй можливість самій вигодувати потомство.
Директор повідомив, що тигренята пробудуть у Харкові до двох років, а потім опиняться в інших зоопарках.
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