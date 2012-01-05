На Одещині чиновники привласнили гроші, виділені на ремонт школи

В Одеській області викрито посадовця райдержадміністрації, його заступника і директора приватної фірми, які у грудні 2010 року підробили акти виконаних робіт з капітального ремонту загальноосвітньої школи та привласнили понад 147 тис. грн. бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Криміналоного кодексу України.