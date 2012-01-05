Міліціонера, якого судили за смерть студента Індила, підвищили до капітана

Працівника міліції, якого обвинувачено у вбивстві студента Ігоря Індила, засудили до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Як повідомляє Українська правда, про це повідомив правозахисник Михайло КАМЕНЄВ.

У обвинувальному вироку, який 5 січня зачитано у Деснянському районному суді, суддя вказував на незаконний характер утримання І.Індила в міліції.

"У вироку суддя згадав і широкий суспільний резонанс справи, яка знизила рівень довіри до МВС", - повідомляє М.КАМЕНЄВ.

Суд кваліфікував дії дільничного Сергія ПРИХОДЬКА за ч2 ст. 365 Кримінального Кодексу "Перевищення влади або службових повноважень". Також йому заборонено обіймати певні посади протягом двох років.

За даними правозахисника, С.ПРИХОДЬКО досі працює в органах МВС Шевченківського району столиці. За час процесу його підвищили до капітана.

Суд, як і прокуратура, не зміг встановити, що призвело до тяжкої травми Ігоря, від якої він помер. Дільничного засудили за те, що він безпідставно затримав студента та силоміць затягнув до камери.

С.ПРИХОДЬКО та його адвокат вироком незадоволені.

Обидві сторони планують подавати апеляції.

Під час виголошення вироку у суді перебувало до десяти бійців спецпідрозділу "Грифон".

Як повідомлялося,18 травня 2010 року у Шевченківському районному відділку міліції загинув студент Ігор Індило.

Це вже друге рішення Деснянського суду у цій справі.

Навесні 2011 року суддя Маргарита ВАСИЛЬЄВА вирішила, що прокуратура не з`ясувала причини смерті та відправила справу на дорозслідування. Але прокуратура домоглася скасування цього рішення.