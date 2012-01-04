Глухі українці отримують дипломи програмістів, а незрячі - економістів

У єдиному в Україні регіональному центрі освіти інвалідів, де на базі Дніпропетровської національної металургійної академії навчаються інваліди зору і слуху (приїжджають сюди зі всієї країни), розробляють сайт для спеціальної довузівської підготовки. Таким чином, педагоги вирішили підтягнути абітурієнтів з обмеженими можливостями, щоб у останніх було більше шансів потрапити в аудиторії вузу в числі студентів.

«Підготовка таких абітурієнтів - кульгає. А за допомогою нового сайту в онлайн-режимі людина з обмеженими можливостями зможе отримати консультацію викладача (в режимі конференції), підібрати навчальну літературу. Сподіваємося, що сайт запрацює вже до нової вступної кампанії. Запустити його - задоволення досить дороге, тому потрібні спонсори», - говорить директор регіонального центру освіти інвалідів Національної метакадеміі Ольга Гришина і додає, що зараз в їхньому навчальному закладі здобувають освіту 69 студентів з 14 областей України.

«За 8 років існування нашого центру ми випустили понад 140 фахівців. Інваліди слуху отримують дипломи програмістів, а незрячі - економістів. Один з наших випускників навіть поїхав до столиці на співбесіду до Центральної виборчої комісії, можливо, він там і буде працювати», - каже Ольга Гришина.

22-річний незрячий Сергій розповів, що йому знадобилося багато зусиль, щоб вступити до вузу. «Я приїхав з Донецька, подавати документи допомагали батьки. Якщо був би спеціальний сайт, то багато питань можна було б вирішити швидше і навіть на відстані», - поділився студент.

"Сегодня"