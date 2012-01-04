Поліція застрелила восьмикласника в середній школі Техасу

Поліція, яка прибула за викликом в одну з середніх шкіл Техасу, застрелила 15-річного учня, передає РІА Новиниз посиланням на агентство Ассошіейтед Пресс.

Інцидент стався в середу вранці в навчальному закладі міста Браунсвілл. За даними представника міської поліції Дж.Дж. Тревіно, поліція отримала сигнал про те, що в одній з середніх шкіл міста знаходиться озброєна людина.

Прибувши за викликом, правоохоронці виявили в коридорі юнака, який здався їм підозрілим, і відкрили вогонь. Убитий виявився 15-річним учнем восьмого класу.

Влада почала розслідування обставин події і правильності дій поліцейських.

У США побоюються повторення випадків з насильством в стінах навчальних закладів США. До сумних рекордів за кількістю вбитих належить трагедія в школі міста Колумбіна (штат Колорадо), де в квітні 1999 року від рук двох підлітків загинули 12 однолітків і вчитель. Вбивці теж наклали на себе руки.