Школяр ледь не згорів, коли чіпляв «дощик» на електропровід
19:32, 03 січня 2012Освіта
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Опіки II-III ступенів
У Полтавській області на пішохідному мосту залізничної станції Гребінка травмувало струмом 13-річного хлопчика, який намагався повісити новорічну прикрасу «дощик» на провід високої напруги.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Управління МНС України у Полтавській області.
За їх даними, потерпілий одержав опіки II-III ступенів грудної клітки і голови.
Хлопця було доставлено до місцевої лікарні. За даними лікарів, стан постраждалого стабільний.
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