Розпочалася реєстрація на ЗНО
16:12, 03 січня 2012Освіта
0 0
Триватиме до 20 лютого
1 січня 2012 року розпочато реєстрацію осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
Як зазначається, реєстрація триватиме до 20 лютого 2012 року.
З детальною інформацією про порядок подання документів, необхідних для здійснення реєстрації, можна ознайомитися на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter