«Студентський захист» збиратиме інформацію про хабарі під час сесії

На час зимової екзаменаційної сесії 2011/2012 у вищих навчальних закладах громадська ініціатива «Студентський захист» відкриє «гарячу» телефонну лінію з метою забезпечення незалежного контролю за проведенням сесії та протистояння хабарництву, повідомив УНІАН координатор «Студентського захисту» Андрій Черних.

«Тільки оперативне реагування на факти хабарництва зможе допомогти студентам отримати чесні оцінки, зароблені власним розумом, а не грошима», – зазначив А. Черних.

Студенти вищих навчальних закладів можуть дзвонити по телефону (067) 656 99 41 та повідомляти про факти хабарництва або направляти відповідну інформацію на електронну адресу: studzahust@gmail.com