24-річний викладач попався на хабарі

В Одесі затримано викладача, який вимагав від 50 до 170 дол. за успішну здачу іспиту на зимовій сесії.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в області.

Із заявами про те, що «під час зимової сесії їхній безпосередній керівник вимагав і отримав від них хабарі в таких розмірах, звернулися до міліції відразу п`ятеро студентів ВНЗ», уточнили в міліції.

При перевірці заяв «співробітники міліції затримали 24-річного викладача-хабарника в робочому кабінеті при отримання хабара від студентів. У нього вилучено гроші в сумі 2060 дол. і 2300 грн., отриманих як хабарі», йдеться в повідомленні.

«Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи», - додали в міліції.