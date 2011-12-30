Вчителів музичних шкіл Буковини відправляють у примусові відпустки

Дирекція Хотинської музичної школи відправляє вчителів у відпустку за власний рахунок на чотири дні (з третього по шосте січня). Також мова йде про те, щоби такі ж відпустки брати на весняних канікулах та у червні. Така ж ситуація, за словами вчителів, і в інших селах Хотинщини, де є музичні школи: Зарожанах та Клішківцях, пише Молодий буковинець.

- Якщо ж не напишемо відпустки за власний рахунок, директор казала, що скоротить нам ставки, тому що коштів на зарплатню немає. Тому ми вирішили, що треба підкоритися, і всім колективом вже написали заяви на відпустки, - кажуть вчителі школи.

Директор Хотинської музичної школи Наталія Кушкіна цієї інформації не заперечила. Втім, зауважила, що це лише один із варіантів, як вийти із ситуації, що це все – на рівні розмов (хоча, при цьому, заяви на відпустки вже написані – ред.). І, можливо, дирекція шукатиме інший вихід із ситуації із нестачею коштів.

- Сфера культури у районі профінансована лише на 92 відсотки, - пояснила Наталія Кушкіна. – Коштів не вистачає, в тому числі й на зарплатню. Тому мусимо якось їх економити. Бо скорочувати вчителів – це вже крайні міри. Адже у нас індивідуальне навчання. І хочеться, щоби вчителів вистачало для всіх учнів.

- Музичні школи фінансуються з місцевого, у даному випадку, районного, бюджету, - пояснює головний спеціаліст управління культури облдержадміністрації Ігор СОРОКОУМОВ. – На жаль, коштів майже завжди не вистачає. Через це у музичних школах скорочують вчителям ставки (минулого року таке було у Заставнівському районі та й зараз про це точаться розмови), не викладаються другорядні дисципліни. Але, щоби музичні школи таки існували, доводиться вишукувати різні виходи з ситуації, в тому числі й відправляти у відпустки за власний рахунок. Можна також піднімати батьківську плату за навчання у школах, але це також ризиковано – не кожна сім’я зможе платити великі гроші за музичну освіту дитини.

Отож, директор Хотинської музичної школи пообіцяла кореспонденту, що обов’язково порадиться із вчительським колективом, яким чином краще зекономити кошти. Тож, можливо, вчителів у відпустку не відправлять.