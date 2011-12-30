Топ-менеджери та програмісти були найбільш високооплачуваними спеціалістами 2011 року. Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Міжнародним кадровим порталом hh.ua.

За даними порталу, рейтинг «найдорожчих» професій очолює генеральний директор з середньою зарплатою в 40 тис. гривень.

Друге місце в рейтингу посіли ІТ-директори, яким платили в середньому 24 тис. гривень. За ним йдуть фінансовий директор та директор з маркетингу із зарплатами 16 тис. 800 та 16 тис. 600 гривень.

Програмістам С++, андроїд-програмістам та комерційним директорам пропонували в середньому 15 тис. 200 грн. на місяць. Java- та IPhone-програмістам платили 15 тис. та 13 тис. 676 гривень відповідно. Замикає рейтинг «дорогих» професій директор з продажу з середньомісячним заробітком в 12 тис. 400 грн.

У цьогорічному рейтингу високооплачуваних спеціалістів побільшало ІТ-шників. Якщо минулого року їм належало три позиції в топ-10, то в 2011-му – вже 5, відзначає hh.ua.

Портал також відзначає, що в Україні лише 20% роботодавців публікують пропозиції по заробітній платі. Для порівняння, у Росії цей показник становить 60%, а у Великій Британії - 90%

У порівнянні з минулим роком, без змін залишилися лише зарплати генеральних директорів. Фінансовим директорам пропонували на 8 тис. 200 гривень менше, директорам з продажу – на 5 600. Також в 2011-му зменшилась середня зарплатна пропозиція для комерційних директорів та директорів з маркетингу – на 2300 і 400 гривень відповідно. Натомість ріст продемонстрували зарплати ІТ-шників – в середньому на 2 тис. грн.